الشارقة تستعد لملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي 20 الجاري

المصدر: الشارقة - البيان

تواصل دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة استعداداتها لاستضافة أعمال الدورة الخامسة لـ«ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي» يومي 20-21 نوفمبر الجاري، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم استراتيجي من وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تحت عنوان «مسرعات اقتصاد المستقبل: معرفة.. ابتكار.. بناء الإنسان».

وأكد عبد العزيز عمر المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي في اقتصادية الشارقة رئيس اللجنة المنظمة للملتقى حرص الدائرة على تحقيق أهداف الدورة الخامسة للملتقى بما يعزز من التكامل والتعاون والتنسيق المشترك سعياً للارتقاء بالمزايا التنافسية واستشراف المستقبل، للوصول إلى اقتصاد تنافسي للدولة يستند إلى المعرفة والابتكار، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة.

يأتي ضمن استعدادات اقتصادية الشارقة عقد الورشة التحضيرية بعنوان «التخطيط الاقتصادي ومسرعات المستقبل في الإمارات» في مقر غرفة الشارقة بتاريخ 14 نوفمبر.

وأوضح المدفع أن الورشة سيشارك بها ممثلون عن وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة السبع، وذلك بهدف استعراض تجربة المسرعات الحكومية ومشروع (15 دقيقة فقط لتأسيس الشركات في الإمارات عبر باشر أعمالك).