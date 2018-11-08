عقارات جميرا للغولف تطلق عروضاً على الأندلس و«ريدوود بارك»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت عقارات جميرا للغولف، إطلاق عروض حصرية على مشروعي الأندلس وريدوود بارك، بمناسبة استضافة عقارات جميرا للغولف للنسخة العاشرة من بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف خلال الفترة من 15 حتى 18 نوفمبر 2018.

ويأتي العرض استجابة لطلب المشترين والمستثمرين وتلبية لاحتياجات السوق العقاري في إمارة دبي.وسيتمكن المشترون من الاستفادة من خطط السداد المرنة الخاصة بمشروع الأندلس التي تتيح لهم سداد 5% من الدفعات المستحقة عند الحجز و25% خلال فترة البناء، وسداد الدفعات المتبقية على مدى 4 سنوات بعد انتهاء التسليم، إضافة إلى العروض الخاصة بمشروع ريدوود بارك، الذي تم إنجازه بالكامل ويمكن الانتقال للعيش فيه فوراً، التي تتيح إمكانية سداد 5% عند الحجز و15% عند التسليم، واستكمال الدفعات المتبقية خلال أربع سنوات بعد التسليم.