«رواد» تطلق هويتها المؤسسية الجديدة الاثنين المقبل

المصدر: الشارقة ــ البيان

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلنت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» عن انتهاء استعداداتها لحفل إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة، والذي سيقام صباح الاثنين 12 نوفمبر في قاعة الجواهر بإمارة الشارقة.

ويتوقع أن يحضر الحفل نحو 150 شخصية تشمل عدداً من الوزراء ورؤساء ومديري الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وممثلي الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة والجهات الراعية، إضافة إلى 100 رائد ورائدة من أصحاب المشاريع المدعمة من «رواد» وممثلي وسائل الإعلام.

وقال سلطان بن هدة السويدي رئيس مجلس إدارة «رواد»: إن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لـ«رواد» يأتي تماشياً مع توجهاتها الاستراتيجية المستقبلية نحو تعزيز منظومة خدماتها المقدمة لدعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي يؤسسها رواد ورائدات الأعمال الإماراتيون في إمارة الشارقة.

والعمل على تطوير هذه الخدمات لتكون أكثر تكاملاً ومساهمة في تحقيق النمو والاستدامة لهذه المشاريع. وأضاف أن هذه الخطوة النوعية هي امتداد لمسيرة النجاح والإنجاز في أداء المؤسسة منذ إنشائها وعلى مدى 13 عاماً، كما تتلاءم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة نحو دعم وتمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المشاركة الفاعلة في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة في الشارقة.

استعدادات

من جانبه، أوضح حمد المحمود مدير مؤسسة «رواد» أن فريق عمل «رواد» وبالتنسيق مع المعنيين قد أنهوا استعداداتهم لحفل إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة.

وقال: إن الحفل سيتضمن استعراض تجربة نجاح مجموعة منتقاة من المشاريع الريادية، التي نالت دعم مؤسسة رواد خلال الفترة الماضية، حيث سيقوم أصحاب هذه المشاريع بتعريف الحضور على أهم معالم ومحطات النجاح والتحدي التي مروا بها وتمكنوا من تحقيقها وتجاوزها من خلال تسلحهم بالإصرار والمثابرة والشغف.