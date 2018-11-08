«كريتيو» تستحوذ على الموقع الإلكتروني «مانيج.كوم»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة كريتيو لتكنولوجيا التسويق التجاري، عن استحواذها على الموقع الإلكتروني Manage.com. وسوف تضيف «كريتيو» الموقع الإلكتروني إلى منصتها التسويقية؛ وتعمل على تطوير حلول تطبيقات الجوال.

وذلك لزيادة أعداد الزوار وتعزيز قاعدة عملائها؛ كل ذلك يُسهم في استكمال أعمال تطبيقاتها الحالية والارتقاء بشبكة حلولها في مجال التسويق الإعلاني.

فضلاً عن معالجة رحلة المستهلك بالكامل.وتساعد حلول تسويق الإعلانات داخل التطبيق المستندة إلى أداء الموقع الإلكتروني Manage.com المُعلنين على اكتساب العُملاء وتعزيز مشاركتهم. ويدعم Manage.com العملاء المعلنين في قطاعات متعددة بما في ذلك البيع بالتجزئة والسفر والألعاب والتمويل وأعمال التطبيقات الأولى مثل توصيل الطعام ومشاركة المركبات.