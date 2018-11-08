«دانوب العقارية» تتوسّع في الهند

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تعتزم مجموعة «دانوب العقارية»، التوسّع في الهند، حيث من المتوقع أن توفر 1500 وظيفة هناك بعد أن فتحت أول معرض لها في مدينة حيدر أباد في إطار توسعاتها.

وأعلنت شركة «دانوب هوم» التابعة للمجموعة، أنها سوف تفتح 35 معرضاً في الهند خلال العقد المقبل. وتريد «مجموعة دانوب» فتح 10 معارض تصميم داخلي على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، والتي من المتوقع أن يرتفع فيها عدد السكان في الهند، مما يوفر فرصاً هائلة للبيع، وفق ما ذكرته بلومبرغ.

ولم تذكر «دانوب هوم» متى ستفتح معرضها المقبل في الهند، لكنها تضع أعينها على المدن الكبرى، حيث تنوي التوسّع بما يوفر آلاف الوظائف.

ويقع معرض حيدر أباد في مركز «كابيتال سيتي» للتسوّق، وقالت عنه الشركة: إنه أكبر مركز تسوق في المدينة، ويبيع نحو 30 ألف منتج من منتجات التصميم الداخلي مثل أثاث الحدائق والأثاث العادي والأرضيات الخشبية وأرضيات ولوازم الحمامات. وقال عادل ساجان، مدير «دانوب هوم»: «إن دخول الشركة في السوق الهندية خطوة مهمة جداً في إطار توسعاتها الدولية، التي تشمل دولاً أفريقية مثل إثيوبيا وكينيا ونيجيريا».