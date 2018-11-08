«كلينزون الشرق الأوسط» يستهدف غرف الأبحاث النظيفة في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

تستضيف دبي في الفترة من 12 إلى 13 نوفمبر في فندق كونراد فعاليات الدورة الأولى من كلينزون الشرق الأوسط 2018، الذي يلقي الضوء على أحدث التطورات والابتكارات في سوق تقنيات الغرف النظيفة العالمي، والذي ستصل قيمته إلى نحو 4.86 مليارات دولار بحلول عام 2025 وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة جراند فيو للأبحاث.

ويأتي كلينزون الشرق الأوسط 2018 إلى الإمارات فيما تستعد الدولة لاستثمار 75 مليار دولار أميركي في قطاع التصنيع بحلول 2025، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على غرف الأبحاث النظيفة لمختلف الصناعات مثل المستحضرات الصيدلانية، الفضاء، الأغذية والمشروبات، أجهزة الاستشعار النانوية، مستحضرات التجميل والتقنيات الطبية.

والغرف النظيفة، حسب ما يشير الاسم، مصممة للحفاظ على أدنى مستوى من الجسيمات الدخيلة مثل الغبار والكائنات المجهرية المحمولة جواً والجسيمات البخارية.

وتستخدم هذه الغرف على نطاق واسع في تصنيع أشباه الموصلات والتكنولوجيا الحيوية وفي علوم الحياة وغيرها من المجالات الحساسة للتلوث البيئي. والمعرض أول نسخة دولية لعلامة كلينزون التجارية من شركة ميسي فرانكفورت الألمانية، والذي انطلق في دورة 2018 بمشاركة 78 عارضاً من 10 دول و1300 خبير.