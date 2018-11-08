«أدنيك» تنهي استعداداتها لاستضافة الدورة 21 من «أديبك»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) استكمال استعداداتها لاستضافة الدورة الحادية والعشرين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2018»، الذي سيقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الفترة بين 12 و15 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويكتسب معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2018» أهمية استراتيجية كونه يعد واحداً من أكبر ثلاثة معارض ضمن قطاع النفط والغاز في العالم.

والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد الحدث المرتقب ملتقى عالمياً يجمع نخبة الخبراء الإقليميين والدوليين والمختصين في صناعة النفط والغاز تحت مظلة واحدة، لتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات، التي من شأنها المساهمة في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة في العالم.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها: استكملنا في «أدنيك» استعداداتنا لاستضافة معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2018»، الذي يحتضنه مركز أبوظبي الوطني للمعارض ويمتد بين مساحات داخلية وخارجية وأدنيك مارينا.

وبفضل تضافر جهود فرق العمل بقيادة كوادر وكفاءات وطنية مؤهلة، تمكنا من إنجاز العمل وفق أعلى المعايير والممارسات وبما يتلاءم مع تطلعات المنظمين ويلبي احتياجات العارضين والوفود والزوار، لضمان نجاح الحدث بالشكل الذي يليق بسمعته كونها إحدى الفعاليات الدولية الرائدة على خريطة النفط والغاز العالمية.

ومن المتوقع أن يستقطب «أديبك 2018»، الذي سيقام بدعم من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ووزارة الطاقة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وفود وزائرين من الخبراء والمعنيين بقطاع النفط والغاز من أكثر من 53 دولة، إلى جانب 2,200 شركة عارضة من جميع أنحاء العالم لعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات المتطورة. ومن وسيضم المعرض 29 جناحاً مقدماً فرصة مثالية لمناقشة الآفاق المتاحة عبر أكثر من 15 قاعة عرض .