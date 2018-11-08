«الحلول التوربينية» أول شركة من نوعها بالمنطقة تعتمد في الصين

المصدر: أبوظبي- البيان

حصلت شركة الخدمات والحلول التوربينية، المتخصصة في خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحرّكات الطائرات وتوربينات الغاز، والمملوكة بالكامل لـشركة «مبادلة للاستثمار» (مبادلة)، على اعتماد إدارة الطيران المدني الصينية لصيانة محركات V2500، وهي بذلك أول شركة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط تحصل على هذا الاعتماد.

وجاء الإعلان عن هذا الإنجاز الهام، أمس، خلال مشاركة الشركة في مؤتمر الصيانة والإصلاح والعَمرة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، الذي يُعقد في سنغافورة. وبموجب هذا الاعتماد الجديد، ستتمكن «الخدمات والحول التوربينية»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، من توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحركات V2500 المستخدمة في الطائرات المسجلة في الصين.

كوادر

وقال منصور جناحي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الخدمات والحلول التوربينية: استطاعت كوادرنا المتميزة، من خلال جهودها المتواصلة، تلبية المتطلبات الصارمة التي تتبناها إدارة الطيران المدني الصينية في عملية الاعتماد، الأمر الذي يؤكد على التزامنا بأعلى معايير الجودة العالمية.

فرصة

وستوفر لنا شهادة الاعتماد الجديدة فرصة لتوفير خدماتنا لثاني أكبر سوق للطيران في العالم. ونظراً لسجلها الناجح في الحصول على اعتماد السلطات التنظيمية العالمية للطيران في كلٍّ من الصين، ونيبال.

وفيتنام، وسريلانكا، وتايلاند، والبرازيل، وتشيلي، والأرجنتين، تعد «الخدمات والحلول التوربينية» الشركة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد شهادات الاعتماد، التي حصلت عليها من هيئات الطيران المدني العالمية، فقد زادت عدد شهادات الاعتماد الحاصلة عليها بنسبة 60% مستفيدةً من النمو السريع الذي يشهده قطاع الصيانة والإصلاح والعَمرة على مستوى العالم. وتعد الصين حالياً ثاني أكبر سوق للطيران المحلي في العالم، كما تعتبر الأسرع نمواً من حيث عدد المسافرين بنسبة 6.6% سنوياً.