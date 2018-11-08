هيئة الأنظمة والخدمات الذكية تعقد ورشة عن «الدور القيادي لمدير البيانات»

عقدت هيئة الأنظمة والخدمات الذكية ورشة عمل بعنوان «الدور القيادي لمدير البيانات» مؤخراً في فندق فيرمونت باب البحر- أبوظبي بحضور مديري البيانات لدى الجهات الحكومية وممثلي إدارة البيانات. وتهدف الورشة إلى توعية الجهات الحكومية بدور مديري البيانات كونه دوراً محورياً وريادياً، وكيفية ملاءمة دور مدير البيانات مع متطلبات وأولويات عمل الجهات الحكومية، إضافة إلى التعرف على كيفية التعامل مع التحديات التي تواجه مدير البيانات.

وقال محمد المدحاني، مدير إدارة البيانات في هيئة الأنظمة والخدمات الذكية: تكمن أهمية البيانات باعتبارها وقود هذا العصر الذي نبني به الثروة ونحقق به النجاح والتقدم في المستقبل، ومن هنا، حرصنا على تطوير «برنامج إدارة البيانات الحكومية» في إمارة أبوظبي.

والذي يهدف إلى خلق قيمة حقيقية للبيانات من خلال التحليل المتقدم واستخدام أدوات وتقنيات متعددة مثل الذكاء الاصطناعي. ويعمل برنامج إدارة البيانات الحكومية على تحقيق التكامل وتعزيز التعاون بين جميع الجهات الحكومية لإبراز خدماتها والإنجازات والمشروعات الوطنية الرائدة التي نسعى من خلالها إلى تكوين إطار موحد، للاستفادة من البيانات على مستوى الإمارة. أبوظبي- البيان