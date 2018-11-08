مذكرات تفاهم لترسيخ التعاون الدولي في مجال الحلال

المصدر: دبي - وام

عزز كل من «المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال»، و«المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات»، و«المنتدى الدولي للاعتماد» التعاون بينهم من خلال تبادل المعرفة والخبرات وتطوير آليات للعمل الفني في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبناء منظومة رائدة للاعتراف المتبادل بين هيئات الاعتماد الرسمية في دول العالم، بما يضمن ترسيخ قواعد الجودة وتعزيز الثقة في المنتجات والخدمات والأنظمة وخصوصاً في مجال الحلال.

وفي هذا الصدد، وقع المهندس محمد صالح بدري الأمين العام للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، وماري نلسون رئيس المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات، وشاو جيينوا رئيس المنتدى الدولي للاعتماد، مذكرة التفاهم لفتح آفاق جديدة أمام حركة التجارة العالمية وضمان سهولة مرور مختلف المنتجات بين الدول بالشكل الذي يضمن تحقيق الأهداف والغايات الاستراتيجية المعتمدة لهذه المنظمات في دعم اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة «TBT» والتي تديرها منظمة التجارة العالمية والعمل على تقليل الحواجز الفنية والإجرائية التي من شأنها أن تشكل عائقاً أمام حركة التجارة الدولية.

يأتي ذلك في إطار حرص المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال على بناء علاقات دولية استراتيجية مع مختلف المنظمات والهيئات التي تلعب دوراً محورياً ومؤثراً في دعم التجارة وتعزيز ثقة المستهلك في المنتجات والخدمات المقدمة والتي عقدت أخيرا في سنغافورة.

وأكد المهندس محمد صالح بدري أهمية هذا الإنجاز الذي يؤكد دور المنتدى وأهمية وجوده كجهة مستقلة تمنح الاعتراف الدولي لهيئات الاعتماد العاملة في مجال الحلال، وتعمل على بناء شراكات استراتيجية دولية مع هذه المنظمات والتي تعد أعلى وأهم المنظمات الدولية المعنية بوضع الاشتراطات والإجراءات الموحدة لجهات الاعتماد المعنية بالتأكد من موثوقية ودقة الشهادات الصادرة في مختلف القطاعات.