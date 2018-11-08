«سوديكسو» ترعى منتدى المرأة الاقتصادي في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الخدمات العالمية «سوديكسو» عن رعايتها لمنتدى المرأة القيادية الاقتصادي العالمي، والذي يعاود الانعقاد في دبي يومي 14 و15 نوفمبر الجاري. تتماشى هذه الرعاية بصورة مباشرة مع تعهّد شركة سوديكسو، التي تضم ما يزيد على 460 ألف موظف حول العالم وتقدم خدماتها لأكثر من 100 مليون مستهلك يومياً، بتحقيق التوازن بين الجنسين باعتباره الدافع الرئيسي لنجاح عمل الشركات.

وقال سايمون سيتون، الرئيس الإقليمي لسوديكسو في الشرق الأوسط والرئيس التنفيذي لخدمات مرافق الطاقة البرية «أونشور إنرجي»: أثبتت أعمالنا ودراستنا على أن تعزيز التوازن بين الجنسين ينعكس بشكل إيجابي على أداء الشركات على عدة صعد، ولكن تأثيرها الأكبر يأتي في ارتفاع معدل الدخل الإجمالي لهذه المؤسسات.