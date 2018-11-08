«هيلتون» تطلق تخفيضات لاستقطاب سياح المنطقة

أعلنت مجموعة «هيلتون العالمية» إطلاق عروض التخفيضات المميزة التي تتيح للمسافرين الاستمتاع بإجازات استثنائية لا تُضاهى.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة «يوجوف» شمل ألف مقيم في الإمارات، أن 4 من كل 10 مشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم لم يستغلوا عطلاتهم المستحقة بشكل كامل بسبب التزامات العمل، بينما قال 25% منهم أنهم يأخذون إجازاتهم السنوية المستحقة كاملةً كل عام. كما كشف الاستطلاع أن 35% من المقيمين داخل الإمارات يميلون أكثر للتوجه إلى الشواطئ أو المنتجعات الصحية للاسترخاء خلال العطلة.

ومع اقتراب موسم العطلات، أطلقت «هيلتون» تخفيضاتها في أرجاء المنطقة آملةً أن توفر التخفيضات للمسافرين فرصةً مثاليةً للاستفادة قدر المستطاع من إجازاتهم المتبقية قبل نهاية هذا العام، والاستمتاع بالعطلات المحلية أو الخارجية، حيث تتيح حسومات تصل حتى 25% في عدد من وجهات العلامة المنتشرة حول العالم.

وقال جورميج باهيا، نائب الرئيس للتسويق في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى هيلتون: «مع اقتراب نهاية العام، نأمل أن تشكل التخفيضات المغرية التي أطلقتها هيلتون فرصةً مثاليةً للموظفين للاستمتاع بما تبقى من إجازاتهم السنوية». دبي - البيان