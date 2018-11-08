غرفة أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف المجر

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في المجر. تم التوقيع خلال اجتماع الأعمال الذي عقد بين الطرفين أمس في مقر غرفة أبوظبي بحضور إبراهيم المحمود.

النائب الأول لرئيس مجلس الادارة، وفرينك ميكلوسي النائب الأول لرئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة المجري ورئيس الوفد الزائر المكون من 20 شخصاً يمثلون 18 من كبريات الشركات في هنغاريا.وحددت الاتفاقية التزام الجانبين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات وجمهورية المجر من خلال تبادل الخبرات ودعم العلاقات التجارية وبحث فرص الاستثمار.

فضلاً عن تطوير آليات تعميق الشراكات التجارية والاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.وأكد المحمود على أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين والارتقاء بمجالات التعاون التجاري.

منوها بأهمية الاتفاقية الموقعة اليوم لما تفتحه من آفاق عريضة وما تتيحه من فرص استثمارية مهمة أمام القطاع الخاص كي يعمل على استثمارها بما يحقق مصالحه ومصالح البلدين نحو بلورة تعاون جيد ومثمر.

مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمتلك موقعاً جغرافياً فريداً وتتمتع بمناخ استثماري وبيئة اقتصادية محفزة للاستثمارات ووفرة مالية وقوة شرائية وأسواق مستقرة ومشجعة يساعدها كل ذلك على جذب الاستثمارات الأجنبية ونموها بوتيرة متسارعة، لافتاً إلى أن المجر تشكل بوابة الإمارات إلى مجموعة دول وسط أوروبا بما تمتلكه من إمكانيات زراعية وصناعية، مؤكدا حرص الغرفة على دعم خطوات القطاع الخاص ومبادراته نحو الاستفادة من تلك الفرص الاستثمارية.