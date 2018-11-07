بنك الإمارات دبي الوطني يحذر من رسالة احتيال لإعادة الضريبة

المصدر: البيان الإلكتروني

حذر بنك الإمارات دبي الوطني من رسالة بريد إلكتروني بعنوان "إشعار بإعادة ضريبة القيمة المضافة" ، تدّعي أنها من بنك الإمارات دبي الوطني.

وذكر البنك في إشعار على موقعه الإلكتروني أن هذا البريد الإلكتروني هو رسالة احتيال. وطالب المتعاملين توخي الحذر والتحقق دائماً من مصدر الروابط أو المرفقات في رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة قبل فتحها.

وأوضح البنك أن "بنك الإمارات دبي الوطني" لن يسأل العميل أبداً عن تفاصيله الشخصية كبيانات اعتماد رقم الحساب، ومعلومات عن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت آو تطبيق الهاتف المتحرك، أو تفاصيل بطاقة الخصم أو بطاقة الائتمان مثل اسم المستخدم أو كلمة المرور أو رقم التعريف الشخصي أو رقم CVV المكون من ثلاثة أرقام.

وأكد البنك أن خصوصية وأمان العميل عبر الإنترنت أمر ذو أهمية قصوى بالنسبة له.