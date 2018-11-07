شركة في دبي تفتح صناديق استثمارية في آسيا وأفريقيا

المصدر: دبي - البيان

تفتح شركة أكويتاتيفا، التي تدير صندوق بنك الإمارات دبي الوطني ريت المسجل في بورصة ناسداك دبي، صناديق استثمارية عقارية في كل من آسيا وأفريقيا، وفق ما قالته رشا الخواجة، مديرة التوزيع والتطوير في الشركة.

وقالت الخواجة إن الصندوق الاستثماري أكويتاتيفا يطور صندوق استثمار عقاري للسوق الهندية، في وقت ينوي أيضاً أن يستثمر في العقارات الأوراسية (بين آسيا وأوروبا) التي تقع على طريق الحزام والطريق التجاري العالمي، الذي أطلقت الصين مبادرته.

وأضافت الخواجة أنهم في مرحلة البناء، ما يعني أننا أنشأنا الصندوق، ونحن نشتري الأصول حالياً حتى ندخلها في الصناديق الخاصة، وبمجرد توفير أصول كافية بحجم كافٍ، سوف ندرج تلك الأصول. ولم تحدد الخواجة موعد دخول تلك الصناديق إلى السوق. وأوضحت أنه ليس هناك جدول زمني محدد، فيمكن أن تجد الأصول بسرعة، وأحياناً يستغرق الأمر سنوات.