«تلغراف»: دبي ضمن أفضل 10 مدن سياحية في العالم

المصدر: دبي ــ البيان

وضعت صحيفة تلغراف البريطانية مدينة دبي ضمن أفضل 10 مدن سياحية في العالم، بناءً على ثلاثة عناصر، تشمل إسهام السياحة فيها في إجمالي عائد السياحة الإماراتية، ونصيب الدخل السياحي من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، وعدد الزائرين سنوياً.

وقالت تلغراف إن نصيب السياحة في مدينة دبي يمثل58.7 % من إجمالي دخل السياحة في دولة الإمارات، ما يضع دبي في الترتيب الثالث عالمياً في هذه الفئة، متفوقة على ليما وبوينس أيريس وبراغ وسانتياجو وبروكسل وبانكوك وكوالالمبور.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن السياحة تشارك بنسبة 10.1% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، ما يضعها في الترتيب التاسع عالمياً من حيث هذه النسبة، متفوقة على بانكوك وميامي وكيب تاون وبكين وهو تشي منه ومكسيكو سيتي. وأشارت الصحيفة إلى أن دبي تحتل المركز الرابع عالمياً من حيث عدد الزائرين.