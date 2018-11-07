«أدنوك» تتلقى عروض مشروع يتكلف 9 مليارات درهم

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تقدمت الشركات المؤهلة بعروضها التقنية لتنفيذ عقد الأعمال الهندسة والمشتريات والبناء لمشروع الجازولين والزيوت العطرية الذي تطوره شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ويتكلف 2.5 مليار دولار (9.1 مليارات درهم)، وفق ما ذكرته مجلة ميد.

تلقت شركة أدنوك العروض التقنية للمشروع في أكتوبر الماضي، حسب أحد المصادر. وكان الموعد النهائي لتقديم العروض هو 6 سبتمبر، لكنه تمدد إلى 6 أكتوبر. والموعد النهائي الحالي لتقديم العروض التجارية هو 25 ديسمبر العام الجاري، رغم أن المصدر رجح أن يتم تمديده أيضاً.

وأضافت مجلة ميد أن الشركات تستعد أيضاً لتقديم عروضها لعقد الإدارة والاستشارات للمشروع نفسه، والموعد النهائي لتقديم عروض هذا العقد هو 20 نوفمبر. ويقدر أن تكون قيمة هذا العقد 30 مليون دولار.