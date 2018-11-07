«ترانسجارد» تعلن عن مجمع سكني بـ 114 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة ترانسجارد لخدمات الأعمال عن مشروعها السكني الجديد المخصص لـ 2708 موظفين في منطقة دبي الجنوب بالقرب من ميناء جبل علي.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من هذا المشروع في الربع الأخير من عام 2019، وسيشمل مبنى من 5 طوابق وعيادة طبية ومحلاً للحلاقة وصالة رياضية مجهزة بالكامل ومرافق لغسيل الملابس ومنطقة لتناول الطعام إضافة إلى مسجد ومخزن للدراجات ومنطقة إعادة التدوير وأجهزة الصراف الآلي.

ويعد هذا المجمع السكني المشروع الثاني من نوعه لمجموعة ترانسجارد، حيث سبق أن بدأت المجموعة بتطوير مشروعها الأول في عام 2017، وهو عبارة من مبنى من ثمانية طوابق في منطقة جبل علي، وسيكون قادراً عند اكتماله على استيعاب ما يصل إلى 10 آلاف موظف، ويشمل المرافق نفسها التي يتضمنها المشروع الجديد.