مجموعة ابتكارات من «تتراباك»

المصدر: دبي - البيان

تشارك شركة تتراباك لحلول التعبئة والتغليف في نسخة هذا العام من معرض جلفود للصناعات الغذائية للسنة الخامسة على التوالي تحت شعار «نجاحك شغفنا»، ببرنامج عمل يمتد على مدار ثلاثة أيام ويتضمن نقاط عرض تفاعلية، وسلسلة من الندوات المعرفية والمداخلات في مؤتمر جلفود.

وقال عمار زاهد، رئيس شركة تتراباك الشرق الأوسط وأفريقيا: «يشكّل جلفود فرصة ممتازة من أجل التواصل مع عملائنا خلال فعاليات المعرض. إن منصتنا توفر بيئة مواتية لتسليط الضوء على آخر الابتكارات والتقنيات في الأسواق، ونحن نعمل باستمرار مع عملائنا لكي نفهم التحديات التي يواجهونها، وبالتالي توفير حلول فعّالة ورؤى طموحة تعزّز من نمو أعمالهم، ولذا فإننا نتطلع لوضع بصمة إيجابية على أعمال عملائنا ومشاركتهم في جعلها ناجحة في عالم مستدام ومتصل».

تستعرض تتراباك في جناحها 7 مناطق موزعة على مساحة 900 متر مربع. وتشمل المناطق التفاعلية السبع: المنطقة المستقبلية، ومنطقة الخط المتكامل وخدمات التسويق، ومنطقة العينات، ومنطقة مجموعة حلول التغليف، ومنطقة الأداء الأمثل، ومنطقة «Magic Inside»، ومنطقة الاستدامة.

وسيتمكن زوار تتراباك من استكشاف أحدث مجموعة من منتجات الشركة في مجال مواد التغليف بما في ذلك Artistry الذي تم إطلاقه حديثاً، الذي يهدف إلى إبراز الهوية الفريدة للعلامة التجارية للعميل بشكل أكثر وضوحاً، إضافة إلى حلولها المتكاملة في مجالات المعالجة والتعبئة والخدمات التي تحافظ على أعلى معايير سلامة الأغذية، إلى جانب تحقيق أفضل مستويات الأداء التشغيلي والاستدامة، كما ستقوم الشركة بمشاركة نتائج تقريرها الأخير حول قطاع التسوق عبر الإنترنت.