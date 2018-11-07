بدء تنفيذ 8 رحلات جديدة ضمن منظومة «تم»

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأت هيئة الأنظمة والخدمة الذكية بتنفيذ المجموعة الجديدة من الرحلات الحكومية المتكاملة، والتي تشمل 8 رحلات متكاملة ضمن منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، والتي تستهدف قطاعات بناء القدرات واستقطاب الكفاءات، ودعم النشاطات الاجتماعية والمجتمع المحلي، ودعم الاستثمار.

جاء ذلك على هامش ورشة عمل نظمتها الهيئة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية، بحضور مجموعة من المديرين التنفيذيين من الجهات الحكومية، إضافة إلى ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية.

وتسعى الهيئة إلى تحقيق النموذج المستقبلي للخدمات الحكومية بإمارة أبوظبي، والذي يتضمن كافة القطاعات من سكن، تعليم، صحة، ترفيه، أسرة، عمل ومشاركة المجتمع، من خلال منصة رقمية واحدة ومركز خدمة موحد.

وقالت الدكتورة روضة السعدي مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية: تواصل الهيئة بذل كافة الجهود من أجل تقديم خدمات حكومية متخصصة تتسم بالكفاءة والبساطة للمتعاملين والجهات الحكومية، من خلال منظومة خدمية موحدة تستخدم التقنيات الرقمية المبتكرة لتوفير خدمات سلسة ومريحة ومتخصصة للمتعاملين، وتعزيز مكانة أبوظبي العالمية في مجال التكنولوجيا والتطور الرقمي.

وتشتمل الرحلات الجديدة ضمن منظومة «تم» على «رحلة البحث والحصول على وظيفة»، والتي تدعم محور تنمية المجتمع في برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21 وبرامج التوظيف والتوطين في الإمارة.

وتتمثل الرحلة الثانية في «الحصول على التعليم»، إذ تهدف إلى توفير الوقت والجهد على أولياء الأمور من خلال تبسيط عملية التقديم والالتحاق بالمدارس. أما الرحلة الثالثة وهي «الحصول على الدعم الحكومي» فستعمل على ترسيخ استقرار العوائل الإماراتية، والمساعدة على سد الاحتياجات الأساسية للمواطنين (التعليم، الصحة، وغيرها من القطاعات الحيوية).

في حين تمثل الرحلة الرابعة «الزواج»، منصة مركزية تقدم جميع المعلومات المتعلقة بالزواج والرحلة الخامسة «إكرام الموتى» فتهدف إلى الحد من الإجراءات المتكررة. وتمثل الرحلة السادسة «البدء بممارسة نشاط تجاري للشركات الصغيرة والمتوسطة»، والرحلة السابعة هي «تسجيل شركة أجنبية» والرحلة الثامنة هي «استكشاف أبوظبي كوجهة استثمارية».