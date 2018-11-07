افتتاح «فستيفال بلازا» ديسمبر 2019

المصدر: دبي - البيان

يتواصل العمل لتطوير«فستيفال بلازا» أحدث مشروعات التسوق العصرية التابعة لمجموعة الفطيم، المقرر افتتاحه رسمياً ديسمبر 2019.

وتم تصميم المشروع الذي يغطي مساحةً تقارب 64.8 ألف متر مربع، مركزاً تجارياً شاملاً يقدم باقة من الخدمات لمجمّع بوابة وصل وغيره من المجمعات السكنية في المستقبل، كما أنه سيشكل بوابةً جديدةً ومزدهرةً لسكان جنوب دبي.

وقال تيموثي إرنست، مدير المجموعة لقطاع التجزئة والترفيه: نتطلع إلى تعريف شريحة أكبر من السكان على خدمات نمط الحياة العصرية التي نقدمها، وسلسلة المتاجر الناجحة التي نحتضنها.

ومع اكتمال عمليات التطوير الأساسية والبنية التحتية واستمرار تنفيذ عمليات البنية الفوقية، بدأ التوقيع على اتفاقيات التأجير والكشف عن إطلاق علامات تجارية جديدة ومفاهيم مميزة ضمن الوجهة المرموقة، حيث تم تأمين ما يقارب نحو 80% من المساحة المخصصة لمتاجر التجزئة.