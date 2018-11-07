شراكة بين «الاتحاد» و«أكاديمية ألفا للطيران»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «الاتحاد لتدريب الطيران» و«أكاديمية ألفا للطيران»، التي تمثل أكبر برنامج تدريبي لرخصة طيار الطاقم المتعدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق شراكة بين المؤسستين تتولى في إطارها «الاتحاد لتدريب الطيران» تقديم المحاور التدريبية الخاصة بمهارات الطيران الأساسية للطلاب ضمن برنامج تدريب الطيارين التابع لأكاديمية «ألفا».

وتعدُّ «الاتحاد لتدريب الطيران» مؤسسة تدريب معتمدة (ATO) تتمتع بسمعة مرموقة مع مرافق تدريبية تصنف ضمن أكبر مرافق التدريب على الطيران في منطقة الشرق الأوسط. وسوف يمضي الطيارون الطلاب ثلاثة أشهر في مرافق الاتحاد لتدريب الطيران في مدينة العين.

وقال الكابتن باولو لا كافا، المدير والمدير المسؤول بالاتحاد لتدريب الطيران: «يسعدنا التعاون مع أكاديمية ألفا للطيران لتقديم تدريبات الطيران عالمية المستوى. وبفضل فريق المدربين أصحاب المهارات والخبرات الطويلة في الاتحاد لتدريب الطيران، إضافة إلى المرافق وطائرات التدريب المتطورة، يصبح ذلك واحداً من أفضل الخيارات في قطاع تدريبات الطيران على مستوى العالم».