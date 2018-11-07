تقديم «علب التغليف المُثلى»

المصدر: دبي - البيان

تشارك شركة «إس آي جي كومبيبلوك عبيكان» المتخصصة في تغليف الأطعمة في المنطقة، في معرض جلفود للتصنيع، حيث تكشف عن تكنولوجيا جديدة صممت تجاوباً للتغير الملحوظ في اهتمامات المستخدمين. وترى «عبيكان» أن الوعي المجتمعي بالبيئة أسهم في إحداث تحول كبير في توقعات المستهلك النهائي المتعلقة بتغليف الأطعمة والمشروبات.

وتقدم الشركة «علب التغليف المثلى» التي تجمع بين أحدث ما توصلت له التكنولوجيا وبين الحلول الذكية والتفاعلية والموجهة لعملائها وللمستهلكين في المنطقة. ويمكن لزوار منصة الشركة في المعرض مشاهدة التنوع في تصاميم المنتجات ومصانع التعبئة الذكية وعلب التغليف الرقمية التفاعلية.

وأشار مارتن شميدز، مدير التسويق والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «إس آي جي كومبيبلوك عبيكان» إلى أن التفاعل بالشكل الصحيح مع توجهات المستهلكين والعمل مع المستهلكين لتطوير حلول ذكية لإيصال المنتجات من الخطوات الضرورية على طريق تقديم منتجات مثالية، وبالنسبة لنا فكانت طريقنا لتقديم «علب التغليف المثلى».

وقال شميدز: تحديات مثل السرعة، والصحة والسلامة والاستدامة والتنوع على الأرفف تلعب دوراً كبيراً في عملية اتخاذ القرار، والجميع يود معرفة الطريقة المثلى لتقليل الوقت وخفض النفقات. وأكدت الشركة ضرورة تقديم حلول ذات نتائج، مثل تقديم حزم تغليف ذكية يمكنها إفادة العملاء والمستهلكين وتتيح إمكانية تتبع المنتجات ومصادرها بكل سهولة.

ويمكن أيضاً إضافة الطبقات التفاعلية على العلب لتقديم العروض الرقمية، وتوعية المستهلكين بشكل أفضل وتشجيعهم للشراء من جديد. ويجب على الشركات مواظبة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتلبية التغيير في ميول المستهلكين.