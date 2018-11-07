«إعمار» تطلق مبيعات «برج رويال» في «وسط مدينة دبي»

المصدر: دبي - البيان

تقدم «إعمار للتطوير» الفرصة الأخيرة للاستثمار في شقق سكنية في «وسط مدينة دبي»، وجهة الحياة العصرية الأكثر جذباً للزوار في العالم، مع إطلاق «برج رويال».

وتمتاز شقق «برج رويال» بإطلالاتها المباشرة على «برج خليفة» و«نافورة دبي»، وتمثل خياراً مثالياً للمستثمرين والسكان الراغبين بالإقامة في أجواء مفعمة بالحيوية على مقربة من مرافق متكاملة، وفي موقع يسهل الوصول منه سيراً على الأقدام إلى «دبي مول» و«دبي أوبرا».

وأطلقت «إعمار» مبيعات «برج رويال» في 5 نوفمبر عبر مركز مبيعات «إعمار» في وسط مدينة دبي، ومركز مبيعات «إعمار الجنوب» في «دبي الجنوب»، ومركز مبيعات «خور دبي» في رأس الخور، ومركز مبيعات «دبي هيلز إستيت» على شارع أم سقيم، أو مركز المبيعات ببرج النهضة في أبوظبي.

وتم تصميم «برج رويال» ليكون بمثابة امتداد لمنطقة «المدينة القديمة» المجاورة لعدد من أبرز الفنادق، ومنها «العنوان وسط المدينة» و«فيدا وسط المدينة» و«منزل وسط المدينة»، ويقع على «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد» الذي يمثل وجهة حيوية تحتضن العديد من المطاعم والمقاهي المفضلة في المدينة.

وتعد أسعار الشقق في «وسط مدينة دبي» تنافسية للغاية مقارنة بمشروعات مماثلة في المدن العالمية، ما يجعل من «برج رويال» فرصة استثمارية استثنائية للمستثمرين العالميين أيضاً.

وبالنظر إلى المكانة التي تتمتع بها «وسط مدينة دبي» كوجهة مفضلة للزوار في المدينة بفضل ما تحتضنه من خيارات للتسوق والضيافة والترفيه، إضافة إلى القرب من «مركز دبي الدولي للمؤتمرات» و«مركز دبي المالي العالمي»، سيكون «برج رويال» خياراً مثالياً للسياح ورجال الأعمال على حدٍ سواء.