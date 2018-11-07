2500 غرفة فندقية جديدة خلال الربع الثالث

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

بلغ عدد الغرف الفندقية التي دخلت السوق خلال الربع الثالث من العام الجاري 2500 غرفة، استحوذت دبي على 98% منها بحسب تقرير صادر عن مؤسسة كوليرز الاستشارية للبيانات العقارية والسياحية.وشهد الربع الثالث من العام الجاري العديد من الافتتاحات الفندقية، والتي كان أبرزها افتتاح فندق إميرالد بالاس كمبينسكي الذي يضم 389 غرفة، وفندق جراند ميلينيوم بـ 251 غرفة، وهامبتون باي هيلتون بـ 420 غرفة، وفندق البيت في الشارقة 53 غرفة.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يحقق السوق أداءً قوياً خلال الأشهر المقبلة نتيجة لنمو الطلب، لكن رغم ذلك من المتوقع حدوث تراجع طفيف في الأسعار بسبب افتتاحات الفنادق الجديدة وزيادة عدد السياح المتوافدين من أسواق المصدر الأكثر حساسية نحو الأسعار. ومن المتوقع أيضاً حدوث تحسن في نسب الإشغال في أبوظبي مع انطلاق فعاليات سباق جائزة أبوظبي الكبرى ودخول موسم العطلات الرسمية خلال الربع الأخير من العام.