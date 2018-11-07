«لا بروفينس»: دبي مدينة كل الإنجازات

المصدر: دبي- سيد صالح

وصفت صحيفة «لا بروفينس» الفرنسية، دبي بأنها مدينة كل الإنجازات الرائعة والأرقام القياسية العالمية. ونشرت الصحيفة أخيراً تقريراً سياحياً عن المدينة استعرضت فيه الإنجازات التي تحققت على أرض الإمارة وفي سمائها وبحرها، منذ أن كانت ميناء صغيراً لصيد الأسماك واللؤلؤ، إلى أن صارت واحداً من أهم الموانئ التجارية وأجمل الوجهات السياحية في العالم.

وتناول التقرير أبرز الإنجازات الحضارية على أرض دبي مثل «دبي مول»، أكبر مركز للتسوق في العالم. ثم تطرق إلى الإنجازات التي تحققت في سماء دبي، مثل برج خليفة، أطول بناية في العالم، بارتفاع 830 متراً.

واختتم التقرير استعراضه لإنجازات دبي بالإنجازات التي تحققت في بحرها، فتحدث عن «جزر النخيل»، وهي ثلاث مجموعات من الجزر الاصطناعية المصممة على شكل نخيل. وذكر التقرير أن «جزر النخيل» أكبر جزر اصطناعية في العالم، واستقطبت باقة من مشاهير العالم، مثل المغنية والممثلة الأميركية الشهيرة جنيفر لوبيز؛ ونجم لعبة التنس السويسري، روجر فيدير؛ ونجم كرة القدم البريطاني السابق ديفيد بيكام.