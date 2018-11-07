ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء بدبي في الربع الثاني

المصدر: دبي- البيان

سجلت تكاليف البناء ارتفاعاً 0.43% خلال الربع الثاني من عام 2018 مقارنة بالربع الأول من عام 2018. وأظهر تقرير لمركز دبي للإحصاء أن أسعار تكاليف البناء ارتفعت بنسبة 0.46% للمباني السكنية وبنسبة 0.33% للمباني غير السكنية.

وعند مقارنة الأرقام القياسية لتكاليف البناء خلال الربع الثاني 2018 مع الربع الثاني 2017، نلاحظ ارتفاع تكاليف البناء بنسبة 4.95% حيث ارتفعت تكاليف البناء للمباني السكنية بنسبة 5.13% وللمباني غير السكنية بنسبة 4.33%.وارتفعت الأسعار للخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني بنسبة 0.57% مع زيادة مجموعة مواد التعدين واستغلال المحاجر 5.75% والصناعة التحويلية 0.3%.

وارتفعت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى 0.23% ويعود ارتفاعها إلى ارتفاع أجور العمالة والتكاليف الأخرى 0.24% وتكلفة استئجار المعدات 0.08%.

المباني السكنية

ارتفعت الأسعار للخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني السكنية بنسبة 0.61% لارتفاع مجموعة مواد التعدين واستغلال المحاجر 5.73% ومجموعة الصناعة التحويلية 0.32%.وزادت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى 0.23% لارتفاع أجور العمالة والتكاليف الأخرى 0.24% وتكلفة استئجار المعدات 0.08%.

وارتفعت الأسعار للخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني غير السكنية 0.41% لزيادة مجموعة مواد التعدين واستغلال المحاجر 5.79% ومجموعة الصناعة التحويلية 0.16%. وارتفعت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى بنسبة 0.23% ويعود ارتفاعها إلى ارتفاع أجور العمالة والتكاليف الأخرى بنسبة 0.24% وتكلفة استئجار المعدات بنسبة 0.08%.