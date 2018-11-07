965 ملياراً تجارة دبي في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

عززت دبي مكانتها على خارطة التجارة العالمية والاقتصاد الدولي بإجمالي 965.3 مليار درهم تشكّل تجارة الإمارة الخارجية غير النفطية خلال الـ 9 أشهر الأولى 2018. وباقترابها من حاجز التريليون درهم تجاوزت دبي الانعكاسات السلبية للتقلبات التجارية والاقتصادية العالمية نتيجة التنوع الفعّال في بنيتها التجارية الخارجية.

وقفزت أنشطة إعادة التصدير 13 % بين يناير وسبتمبر 2018 إلى 299.2 مليار درهم، فيما بلغت الواردات 592.2 مليار درهم وقيمة الصادرات 97.7 مليار درهم، وحققت تجارة المناطق الحرة قفزة قوية وارتفعت 22% إلى 394.3 مليار درهم.

وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الشركاء التجاريين لدبي خليجياً وعربياً، فيما جاءت المملكة في المرتبة الرابعة عالمياً بإجمالي 38.6 مليار درهم، وجاءت الصين في الصدارة عالمياً بـ 103 مليارات درهم.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020 تحفّزنا لتكثيف جهودنا الهادفة إلى تطوير الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية التي تقدمها جمارك دبي للتجار والمستثمرين لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو في دبي.

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