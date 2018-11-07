27 % تراجع الهجمات الإلكترونية في الإمارات خلال 10 أشهر

Ⅶ أبوظبي – رامي سميح

انخفض عدد الهجمات التي استهدفت المواقع الإلكترونية في دولة الإمارات 26.8% خلال العشرة أشهر الأولى بحسب بيانات هيئة تنظيم الاتصالات.

وأظهرت البيانات الصادرة أمس تراجع عدد الهجمات إلى 379 هجمة من يناير وحتى أكتوبر الماضي مقابل 518 هجمة خلال الفترة نفسها من 2017، بفضل جهود الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة والذي يعمل على التصدي لمخاطر واختراقات الإنترنت.

وتوزعت الهجمات بواقع 34 في يناير و52 في فبراير و34 في مارس و35 في أبريل و44 في مايو و44 في يونيو و31 في يوليو و51 في أغسطس و32 في سبتمبر و22 في أكتوبر 2018.

وأوضحت 185 هجمة كانت أثارها متوسطة و139 هجمة منخفضة و51 شديدة أو حادة وكانت أهداف الهجمات إما تسريب معلومات أو تصيد واحتيال أو تشويه مواقع الكترونية أو برامج خبيثة أو رصد وجمع معلومات.

وضمت قائمة البرامج الأكثر خطورة خلال العشرة أشهر الأولى 2018 برنامج الفدية للسحابة الإلكترونية المعروفة، وبرامج تضمنها إصدار تحديث «مايكروسوفت» وبرامج نقطة الضعف في متصفح «إنترنت إكسبلورر» وكذلك نقطة ضعف المثبت الذكي لـ«سيسكو» وبرنامج «زايكلون».