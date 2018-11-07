«مِراس» تبدأ تنفيذ المرحلة الثالثة من «ذا يارد»

المصدر: دبي- البيان

بدأت «مراس»، تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة بمشروع «ذا يارد»، الوجهة المتميزة بتصميمها الريفي العصري، التي تستهدف المقيمين في الخوانيج والمناطق المحيطة بها. وتبلغ المساحة التي يتم إضافتها 200 ألف قدم مربعة، ومن المقرر افتتاحها بحلول الربع الأخير من 2019. وتتكامل تشكيلة العروض المقدمة في «ذا يارد» لتصبح وجهة اجتماعية ترفيهية توفر للعائلات والأصدقاء فرصة الاستمتاع بخيارات التسوق والطعام والترفيه في آن واحد.

وستتجاوز المساحة الإجمالية 2.8 مليون قدم مربعة عند اكتمالها.وقال عبدالله الحبّاي، رئيس مجموعة «مِراس»:«تماشياً مع خطة دبي 2021 الرامية لتوفير كافة سبل السعادة والترفيه لمواطني دبي ومقيميها، تعمل «مِراس» من خلال منظور شامل لابتكار تجارب جديدة وفريدة من نوعها تثري حياة الناس وتعزز أطر التواصل والتفاعل الاجتماعي، كما تهدف في مضمونها ومجملها إلى تلبية احتياجاتهم».

وأضاف: «نطمح إلى تنفيذ وإضافة مشاريع نوعية في مناطق دبي المختلفة لتعزز البنية التحتية، وتوفير مرافق حيوية كمشروع «ذا يارد» الذي يقع في منطقة الخوانيج، والتي تتميز بكثافتها السكانية وبنيتها العائلية الاجتماعية الحيوية، حيث يوفر هذا المشروع خدمات وتجارب تغني حياة سكان هذه المنطقة والمناطق المجاورة، وتقدم لهم خيارات متنوعة من التسوّق والترفيه والمطاعم وفرص التواصل».

وستفتتح «جيان»، سلسلة محلات الهايبر ماركت الفرنسية الشهيرة متجر هايبر ماركت بمساحة 50 ألف قدم مربعة في «ذا يارد»، توفر من خلاله خيارات واسعة ومتكاملة للمتسوقين وتُعرض فيه المنتجات المنتقاة بعناية من مختلف أنحاء العالم، جنباً إلى جنب مع المنتجات المحلية الطازجة.

ولعشاق الترفيه، سيكون بانتظارهم فرصة مشاهدة أفلامهم المفضلة في صالات «روكسي سينما» في «ذا يارد»، حيث يتمتعون بتجربة ممتعة في الصالات البلاتينية والذهبية.وتقدم «ذا يارد» مجموعة من متاجر الأزياء، وتشكيلة من المطاعم والمقاهي ومرافق خدمات الاتصالات والبنوك، إلى جانب نادٍ رياضي وعيادة طبية لضمان تلبية الاحتياجات المختلفة لسكان الخوانيج والمناطق السكنية المحيطة.

واستلهمت «ذا يارد» تصميمها من أجواء الحياة الريفية الهادئة، وتم استخدام الكثير من العناصر المعاد تدويرها التي تميز الوجهة الجديدة. كما تنتشر في أنحائها اللمسات الريفية المبتكرة. كما تتيح هذه الوجهة الفرصة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية مثل الطاحونة الهوائية البالغ طولها 18 متراً إلى جانب إبداعات فن الستريت آرت

وتضم «ذا يارد» أيضاً «لاست إكزت» وجهة عربات الطعام التي افتتحت في 2017، إضافة إلى توسعة مساحتها 350 ألف قدم مربعة تضم فناءً باسم «ذا بارن»، ومجموعة مطاعم داخلية مكيفة، وجلسات خارجية في الهواء الطلق. وتضم «ذا يارد» أيضاً بحيرة يعلوها جسران أحدهما يعرف بجسر الوعود، وممرات مظللة للمشي، وفضاءات واسعة للنزهة والترفيه.