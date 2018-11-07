ندوة تعريفية لـ«الاتحادية للضرائب» لتجار السيارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ارتفاع مستوى الالتزام والوعي الضريبي لدى القطاعات التجارية في دولة الإمارات عموماً وقطاع السيارات بصفة خاصة مشيرةً إلى حرصها على تشجيع الأعمال على المساهمة الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني وضمان عدم التأثير على الأنشطة التجارية في القطاعات الاقتصادية كافة.

جاء ذلك خلال ندوة تعريفية لتوعية تجار السيارات بالإجراءات والمعاملة الضريبية بهذا القطاع الحيوي الهام، والخطوات التي تقوم بها الهيئة لتذليل أية عقبات قد تواجه العاملين بالقطاع حيث تم مطالبة التجار بالتأكد من خضوع السيارات المستعملة لضريبة القيمة المضافة قبل تطبيق «آلية هامش الربح» عليها.

وشارك في الندوة التعريفية التي نظمتها الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع بلدية دبي وسوق العوير للسيارات في دبي أكثر من 100 من التجار والمتخصصين والمعنيين حيث استعرض فريق الهيئة إجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وكيفية تطبيق آلية هامش الربح والحالات التي تطبق فيها هذه الآلية.

تحقيق الأهداف

وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان صحفي أصدرته الهيئة أمس أن الندوة التعريفية جاءت ضمن خطط الهيئة لرفع مستوى الوعي الضريبي بين قطاعات الأعمال والحرص على إحاطة المعنيين في كافة الأنشطة الاقتصادية بمستجدات العمل والإجراءات الضريبية والتعرف على آرائهم ومعالجة أية عقبات قد تواجههم بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية الإماراتية بسهولة ويسر وبما يحقق الأهداف المرجوة من التطبيق.

وأوضح أن التشريعات الضريبية أولت اهتماماً خاصاً لتوفير بيئة مناسبة لمواصلة النمو والازدهار بالقطاع التجاري باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق الخطط الحكومية لتنويع مصادر الدخل مشيراً سعادته إلى أن الإمارات تعد مركزاً إقليمياً رئيسياً لتجارة السيارات حيث تحرص الهيئة على تعزيز هذا الدور بتبسيط الإجراءات وتوفير الدعم اللازم لمساعدة التجار على الامتثال الضريبي دون التأثير على أنشطتهم التجارية.

إجراءات المعاملة

وقدم ممثلو الهيئة خلال الندوة التعريفية التي شهدت تفاعلاً ملحوظاً من المشاركين شرحاً مفصلاً حول الإجراءات والأحكام القانونية المتعلقة بالمعاملة الضريبية لمبيعات السيارات الجديدة والمستعملة، وتم تقديم شرح مفصل لآلية هامش الربح وشروط تطبيقها والسلع المؤهلة للتوريد وفقاً لهذه الآلية بالإضافة إلى الالتزامات المفروضة على الخاضع للضريبة.

وأكد ممثلو الهيئة أنه وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 ولقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، فإن آلية هامش الربح تطبق فقط على السلع التي سبق لها أن خضعت لضريبة القيمة المضافة قبل التوريد الحالي، لذلك فإن مخزون السلع المستعملة التي تم شراؤها قبل نفاذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة أو تلك التي لم تخضع للضريبة لأسباب أخرى غير مؤهلة لبيعها وفقاً لآلية هامش الربح.

فاتورة ضريبية

أكد المشاركون أنه إذا فرض المسجل ضريبة على توريد على أساس هامش الربح فيلتزم بإصدار فاتورة ضريبية تنص صراحة أن الضريبة فُرضت على أساس هامش الربح بالإضافة إلى جميع المعلومات التي يتعين ذكرها ضمن الفاتورة الضريبية باستثناء مبلغ الضريبة.