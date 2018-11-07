60 عارضاً من 30 دولة بمعرض «دبي للهليكوبتر 2018»

المصدر: دبي ــ لؤي عبدالله

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أمس، الدورة السابعة من معرض دبي للهليكوبتر 2018، التي تمتد فعالياتها إلى الغد، وذلك في الجناح الملكي بمطار آل مكتوم الدولي في منطقة دبي الجنوب.

ويشارك في المعرض عدد من الجهات الحكومية والشركات الدولية الرائدة وعلى رأسها «هيئة دبي للطيران المدني»، «مطارات دبي» و«دبي الجنوب»، كما يوفر منصة فريدة لأبرز اللاعبين الإقليميين والدوليين في مجال تكنولوجيا وعمليات الطائرات المروحية العسكرية والمدنية، لاستعراض أحدث ابتكارات وتقنيات الطيران المروحي والأمن والدفاع بمشاركة أكثر من 60 عارضاً وزوار من 30 دولة.

وبعد الافتتاح قام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بجولة شملت أجنحة الجهات المحلية والعالمية المشاركة في المعرض، رافقهُ خلالها خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، وأحمد أبو الهول المدير العام لـمجموعة «دوموس» الجهة المنظمة لـلمعرض، وعدد من المسؤولين.

جولة

واستهل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، جولته بزيارة منصة القيادة العامة لشرطة دبي، حيثُ تعرّف من العارضين على مشروع «الطائرة من دون طيار»، التي تقوم بمجموعة من المهام الأمنية والشرطية، كما تعرّف سموه في منصة أكاديمية الفجيرة للطيران على الرخص الخاصة بقيادة الطائرات بأنواعها التي توفرها لمنتسبيها من خلال دورات تدريبية ومراحل تأهيلية للحصول على تلك الرخص.

واطلع سموه خلال جولته على مجموعة من الصور في منصة المصور الكندي مارك ميني المتخصص في تصوير المواقف الخاصة بالإسعاف الجوي والإنقاذ. وفي منصة موتور سيك الأوكرانية تعرّف سموه من القائمين عليها على الخدمات التي تقدمها الشركة في مجال صناعة محركات الطائرات وصيانتها.

كما زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، منصة هيئة دبي للطيران المدني، التي تعرض مشروع اعتماد مهابط الطائرات العامودية، وحملة توعية لمراقبة الطائرات، وفي منصة دبي الجنوب اطلع سموه على آخر التطورات الخاصة بمشاريعها في قطاع الطيران.

وفي الختام قام سموه بجولة خارجية على الطائرات العامودية المعروضة والتابعة لشركة خدمات الخليج للملاحة الجوية، وشركة موتور سيك الأوكرانية، والتي توفر مجموعة من الخدمات الخاصة بصناعة المحركات وصيانة الطائرات.

250 مهبطاً

وقال محمد عبدالله لنجاوي، المدير التنفيذي لقطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث بهيئة دبي للطيران المدني إنه منذ بداية العام الجاري تم منح تراخيص لنحو 100 مهبط للطائرات العامودية ليرتفع إجمالي المهابط المرخصة في دبي إلى نحو 250 مهبطاً، مشيراً إلى أن عمليات التدقيق والتفتيش جارية حالياً بهدف ترخيص المواقف المتبقية التي تلتزم بالمعايير المطلوبة، كما أنه تم إغلاق عدد قليل من هذه المهابط بسبب مخالفتها للشروط التشغيلية اللازمة أو شروط السلامة.

وأوضح لنجاوي أنه خلال 2019، سيتم الانتقال على عملية التفتيش الإلكترونية، وسيتم توثيق العملية إلكترونياً، مشيراً إلى أن الشروط والمعايير تم وضعها بالتعاون مع الشركاء في الإمارة، إلى جانب القطاع الخاص من مشغلي الطائرات العامودية.

وقال إن هناك ارتفاعاً في الطلب على المهابط العامودية في دبي وخاصة من قبل مشغلي الرحلات السياحية الجوية، مشيراً إلى أن الهيئة تتبنى معايير دولية صارمة فيما يخص ترخيص المهابط للطائرات العامودية وخاصة فوق الأبراج السكنية والمناطق الحيوية في الإمارة.

وقال أحمد أبو الهول، المدير العام لـ «مجموعة دوموس»، الجهة المنظّمة لـ «معرض دبي للهليكوبتر 2018» إن تنظيم الدورة السابعة من «معرض دبي للهليكوبتر» يأتي ليقدم بوابة مباشرة للوصول إلى الفرص واستكشاف الآفاق المتاحة بمشاركة رواد صناعة الطيران المروحي.

مؤتمران

ويقام بالتزامن مع المعرض مؤتمران هما؛ «تكنولوجيا وعمليات المروحيات» و«الأمن العسكري والوطني»، لتسليط الضوء على مجموعة واسعة من المواضيع.