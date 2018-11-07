إنجاز «بن غاطي كريستالز» في «دبي للسيليكون»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «بن غاطي للتطوير» إنجاز مشروع «بن غاطي كريستالز» في مجتمع «واحة دبي للسيليكون»، وإنجازها جميع أعمال التركيبات الكهربائية والميكانيكية، وكذا أعمال التشطيبات النهائية والواجهة الأمامية في المبنى.

ويقع مبنى «بن غاطي كريستالز» المكون من 12 طابقاً قبالة شارع الشيخ محمد بن زايد ضمن «واحة دبي للسيليكون». ويضم 219 وحدة سكنية بما في ذلك 159 استوديو و8 شقق بغرفة نوم واحدة و48 شقة بغرفتي نوم، إضافة إلى 4 شقق دوبلكس بغرفتي نوم. ويضم مساحة قابلة للتأجير تبلغ 154.78 ألف قدم مربعة.

وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي ومدير قسم الهندسة في «بن غاطي القابضة»: «المشروع بمثابة شهادة على التزامنا بالإبداع والجودة العالية ومواعيد التسليم. ويقع المبنى في «واحة دبي للسيليكون»، وهي منطقة ممتازة للمستخدمين النهائيين والمستثمرين».