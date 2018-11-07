جمرك ميناء صقر يحصل على 4 نجوم في «سعادة المتعاملين»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

حصل مركز سعادة المتعاملين بجمرك ميناء صقر في دائرة جمارك رأس الخيمة على تصنيف «4 نجوم»، في نتائج تصنيف مراكز سعادة المتعاملين في حكومة رأس الخيمة 2017.

وقال الدكتور محمد المحرزي مدير عام دائرة الجمارك، إن حصول مركز سعادة المتعاملين في جمرك ميناء صقر على تصنيف «4 نجوم»، في نتائج تصنيف مراكز سعادة المتعاملين يعد ثمرة جهود دؤوبة لتحقيق الارتقاء بمستوى الخدمات كخطوة أولى، في إطار سعي الدائرة لبلوغ الريادة، وحرصها على الإسهام في تحقيق السعادة للمجتمع، وتجسيد «رؤية الإمارات 2021» على أرض الواقع.

وأضاف أن الدائرة حالياً لديها 3 مراكز مؤهلة في تصنيف النجوم، وستستمر في جهودها للوصول بجميع خدماتها إلى تصنيف «7 نجوم».