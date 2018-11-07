«تنظيم الاتصالات» تستعين بحلول من «جاقار/ تجاري»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات توقيع اتفاقية تعاون مع «جاقار/‏‏ تجاري»، شركة إدارة الإنفاق المستقلة الأكبر على مستوى العالم، التي ستتولى بموجبها تعزيز العمليات التجارية للهيئة من خلال حلولها لإدارة معاملات الموردين.

جاء التعاون انطلاقاً من رغبة الهيئة في دعم جهودها الاستراتيجية، من خلال تبني نظام شامل مؤتمت بالكامل لإدارة الموردين يضمن التنسيق والتعاون مع الموردين لتحقيق القيمة المستدامة.

وقال سعيد السويدي، نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات «تعمل الهيئة بشكل متواصل على تعزيز أسلوب العمل الذكي وتبني التكنولوجيا الرقمية في كل المهام، ونهدف من خلال الاتفاقية إلى تطبيق نظام إدارة الموردين الذكي، لأتمتة وتحسين عملية الشراء والتعاقد، وتفعيل الوصول الفوري إلى البيانات.