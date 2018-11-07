«أكسفورد » أكثر تفاؤلاً باقتصاد الإمارات

المصدر: دبي- عمرو عادل

أبدت «مجموعة أكسفورد للأعمال» نظرة أكثر تفاؤلية حيال آفاق الاقتصاد الإماراتي بفضل الإصلاحات التجارية والأنشطة المستمرة التي تمت مؤخراً وتؤكد التفاعل الإيجابي المستمر من جانب الحكومة.

وقال أوليفر كورنوك، رئيس التحرير ومدير التحرير في المجموعة لمنطقة الشرق الأوسط إن أسعار النفط المرتفعة والمستقرة تدعم دعم الاقتصاد المحلي متوقعاً أن يسجل الناتج المحلي الحقيقي نمواً بين 3.5- 4% في 2019.

ولفت إلى أن اقتصاد الدولة يتهيأ للانطلاق نحو دورة جديدة من النمو مع تنظيم «إكسبو دبي 2020» الدولي والذي سيسهم دوره في زيادة معدل النمو الاقتصادي.

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<a target="_blank" https:="" www.albayan.ae="" economy="" local-market="" 2018-11-07-1.3402498"="">«أكسفورد للأعمال» تبدي نظرة أكثر تفاؤلاً تجاه اقتصاد الإمارات