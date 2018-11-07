«تريفاندي» تفتتح مكتباً في مركز دبي للسلع المتعددة

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلنت، شركة «تريفاندي» البريطانية التي تُعَدّ رائدة عالمياً في خدمات تنظيم الفعالية الدولية الكبرى، أمس، عن افتتاح مكتب في مركز دبي للسلع المتعددة، ليكون أول مقر لها في منطقة الشرق الأوسط.

وسيتولى جيمس بولي المسؤولية عن مكتب «تريفاندي» في دبي، بصفته الرئيس التنفيذي العالمي للشركة، فيما سيترأس نك دافيون المكتب، الذي سيكون مقره في «برج بلاتينوم»، ضمن أبراج بحيرات جميرا.

وقال بولي: «يتجه عالم الأحداث والفعاليات الكبرى والملتقيات الجديدة صوب منطقة الشرق الأوسط وآسيا، ولدينا عدة مهام لإنجازها في هذه المنطقة، ونحن في «تريفاندي» نتجاوب مع هذا الاتجاه من خلال تأسيس مكتب لنا في دبي التي تتيح لنا خيارات رائعة بحكم قربها من مشروعات عملائنا، وما تتمتع به من اتصال رائع بالعالم».

وقالت كريستا فوكس، المديرة التنفيذية للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة: «من شأن وجود شركة استشارية متخصصة في تنظيم الفعاليات الكبرى، مثل «تريفاندي»، الإسهام في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للأحداث التجارية الكبرى، ونأمل أن نرى مزيداً من شركات تنظيم الفعاليات في المنطقة الحرة بالمركز، لتستفيد من شبكتنا المكونة من 1500 شركة وخدماتنا المبتكرة».