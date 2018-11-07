نايت فرانك: أداء أفضل لعقارات دبي القريبة من المترو

المصدر: دبي- أشرف رفيق

ترتفع أسعار العقارات السكنية في دبي التي تبعد عن محطات مترو دبي حتى مسافة 15 دقيقة سيرا على الإقدام. وذلك طبقا لتقرير لمؤسسة نايت فرانك الاستشارية للعقارات. وأوضح التقرير أن العقارات السكنية القريبة من محطات مترو دبي تجاوزت في معدل الأداء وارتفاع الأسعار بقية العقارات في الإمارة.

وأضاف التقرير انه منذ الربع الأول من عام 2010 حتى الربع الأول من العام الجاري، ارتفعت أسعار العقارات السكنية القريبة من محطات مترو دبي بما يتجاوز متوسطات الارتفاع باقي مناطق السوق العقاري في دبي.

وارتفعت أسعار العقارات في دبي في المتوسط بنسبة 28%، بينما ارتفعت أسعار العقارات القريبة من محطات المترو بمقدار 15 دقيقة سيرا، بنسبة 51% في المتوسط خلال نفس الفترة، فيما ارتفعت أسعار العقارات القريبة من المترو بمقدار 10 دقائق سيرا بنسبة 58%، حسب تقرير نايت فرانك.

وارتفعت أسعار القدم المربع في العقارات القريبة من المترو على مسافة 10 دقائق سيرا بنسبة 9%، فيما ارتفعت أسعار القدم المربع في العقارات التي تقع على مسافة 15 دقيقة سيرا من المترو بنسبة 32%.

وأضاف تقرير نايت فرانك أن أسعار العقارات في دبي تتأثر بعدة عوامل منها قرب المسافة من مترو دبي، ونوعية البناء وجودة التشطيب والمرافق الإضافية المتاحة والمجمع العقاري بالكامل، من بين عوامل أخرى أيضاً. غير أن تأثير القرب من مترو دبي على العقارات السكنية كان الأكبر منذ افتتاح المترو عام 2009 وحتى العام الجاري.