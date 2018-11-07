507 ملايين درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 507 ملايين درهم، حيث تم تسجيل 114 مبايعة بقيمة 165 مليون درهم، منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 48 مليون درهم و95 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 117 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 8 ملايين بمنطقة ند الشبا الأولى. وتصدرت ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 22 مليوناً.

وتصدرت ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 6 ملايين. وسجلت الرهونات 342 مليون درهم منها 23 رهن أراض بقيمة 173 مليون درهم، و27 رهن فلل وشقق بقيمة 169 مليون درهم أهمها بمنطقة وادي الصفا 7 بقيمة 146 مليون درهم، ورهن بمنطقة المزهر الأولى بقيمة 102 مليون درهم.