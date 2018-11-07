«دهانات ناشونال» تفتتح صالات عرض جديدة في الإمارات قريباً

المصدر: دبي - البيان

كشفت «دهانات ناشونال» عن عزمها تنفيذ خطة توسعية ضمن السوق الإماراتية، مع الاستعدادات الجارية لافتتاح 14 صالة عرض حصرية جديدة في أبوظبي والعين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقد تم افتتاح 3 صالات عرض جديدة في العاصمة الإماراتية في إطار المرحلة الأولى، على أن تشمل المرحلة الثانية إطلاق 11 صالة أخرى في مختلف أنحاء الدولة بحلول نهاية العام الجاري.

وستحتضن جميع صالات العرض الجديدة مجموعة متميزة من «دهانات ناشونال» والتي تشمل الدهانات الزخرفية، دهانات الحماية والعزل، دهانات السيارات، دهانات حماية الأخشاب، دهانات البودرة، بي في سي، والدهانات البحرية.

وتشمل الدهانات الزخرفية مجموعة «تراست هايجين» المزوّدة بتقنية أيونات الفضة التي تمنع نمو البكتيريا والعفن والفطريات، فضلاً عن مجموعة «شيلد» المصنوعة بنسبة 100% من الأكريليك النقي للاستخدام الخارجي ومجموعة «إكسبريشن» التي تضم تشكيلة واسعة ومتنوعة من الدهانات الزخرفية الداخلية.

وتعتبر مجموعة «تراست هايجين» مثالية للاستخدام في المستشفيات والمدارس، في حين تحتوي «إكستريم شيلد»، إحدى منتجات مجموعة «شيلد»، أصباغاً عاكسة للحرارة لتساعد على خفض درجة حرارة السطح وتوفير استهلاك الطاقة.

وتم تجهيز صالات العرض الجديدة بـ «معدات الطلاء» التي تعمل على إنتاج كافة تدرجات الألوان بصورة فورية، في خطوة من شأنها ضمان تجربة استثنائية ترقى إلى مستوى تطلعات العملاء.

وقال سامر الصايغ، مدير عام «دهانات ناشونال»: «نتبنّى استراتيجية توسعية طموحة قائمة على تعزيز حضور علامتنا التجارية وتحقيق الاستفادة المُثلى من فرص النمو الواعدة ضمن السوق الإماراتية.

ويمثل افتتاح 14 صالة عرض جديدة نقلة نوعية باتجاه ترسيخ مكانة دهانات ناشونال واضعين نصب أعيننا إنشاء حوالي 140 إلى 150 صالة عرض مصممة لتلبية تطلعات العملاء في جميع أنحاء الإمارات.

وننظر بثقة وتفاؤل حيال الخطوة الأخيرة التي تمهد الطريق أمامنا لتحسين مستوى مبيعات قنوات التجزئة والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة لعملائنا، تماشياً مع التزامنا المطلق بتطوير وتوفير منتجات تنافسية تلبي الاحتياجات الحالية للسوق المحلية».