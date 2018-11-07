«أبوظبي الإسلامي» يصدر تقرير الاستدامة ويحصل على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر مصرف أبوظبي الإسلامي تقريره السنوي الأول للاستدامة، الذي يتضمن عرضاً مفصلاً عن أداء المصرف في مجالات المسؤولية الاجتماعية، وأخلاقيات العمل، والحوكمة، والنشاطات البيئية. كما أعلن المصرف عن حصوله للمرة الثانية في تاريخه على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات 2018. وتأتي هذه الجائزة اعترافاً بجهوده المتميّزة في مجال المسؤولية الاجتماعية المؤسسية، وتقديراً لالتزامه المتواصل بدعم المبادرات المحلية.

وتم إعداد التقرير السنوي للاستدامة وفقاً للمبادئ التوجيهية لإعداد تقارير الاستدامة الصادرة عن المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، إلى جانب تلبيته المعايير الخاصة بإفصاحات قطاع الخدمات المالية التي تضمنتها الحزمة الرابعة من أطر المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC).

قال عادل الزرعوني، رئيس مجلس المسؤولية المجتمعية في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يؤكد التقرير وتكريمنا التزامنا بإحداث فارق حقيقي في حياة أفراد المجتمع وفي استدامة البيئة. ويبذل المصرف جهوداً متواصلة في تعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية المؤسسية ومبادرات الاستدامة، من خلال دعمه العديد من المبادرات بالامارات».