أخبار الساعة: مكانة مرموقة للإمارات على خارطة الطاقة

المصدر: أبوظبي - وام

قالت نشرة «أخبار الساعة» إن الإمارات عموماً وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص تعمل على استحداث وتطوير استراتيجياتها بشكل متواصل، وخاصة تلك التي تتعلق بتعزيز مدخلات القطاعات الرئيسية الحيوية الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي والسعي حثيثاً نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة من وراء من خلال العمل على تطوير الشركات الوطنية وتحديداً تلك العاملة في قطاع النفط والغاز وفق خطط استثمارية تعزز مكانة الدولة على خريطة الطاقة عالمياً.وتحت عنوان «مكانة مرموقة على خارطة الطاقة العالمية».

أشارت إلى أنه خلال ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نائب رئيس المجلس الأعلى للبترول، اجتماع المجلس في مقر شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أكد سموه أن الإمارات ماضية في تطوير قطاع النفط والغاز واستثمار عائداته لجهود تنويع الاقتصاد وضمان التنمية المستدامة الشاملة باعتباره العمود الفقري والممكن الأساسي للاقتصاد الوطني.

وأضافت النشرة الصادرة أمس عن «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية»، أنه وانطلاقاً من مواصلة شركة «أدنوك» لجهودها في إحداث نقلة نوعية في مختلف أعمالها لتحقيق قيمة مستدامة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية، جاء اعتماد المجلس الأعلى للبترول خلال الاجتماع «استراتيجية أدنوك الشاملة للغاز» تعبيراً عن السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول من مستورد إلى مصدر للغاز.