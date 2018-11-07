«سي فنت» تفتتح أول مكتب إقليمي لها في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «سي فنت» عن افتتاح أول مكتب لها في الشرق الأوسط في دبي، وهو يعد بمثابة مركز إقليمي يسمح للشركة بتقديم خدماتها للعملاء الحاليين بسرعة أكبر ومعالجة الطلبات المتزايدة على المنصات السحابية الخاصة بالفعاليات وقطاع الضيافة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال ريجي أجاروال، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«سي فنت»: «لقد وقّعنا على أول اتفاقية مع أول عميل لنا في دبي منذ حوالى ثمانية أعوام. ويعتبر القرار الذي اتخذناه بالاستفادة من أسواق السفر من أجل الأعمال وقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الشرق الأوسط عبر افتتاح مكتب محلي، مدفوعاً بعلاقاتنا التجارية القيّمة في المنطقة والطلب المتزايد على الحلول التي نقدمها».

وأضاف: «قد تكون الأعمال التي نقدمها ذات علاقة بالتكنولوجيا، لكن مهمتنا الرئيسة تتمثل في التواصل مع الأشخاص وجهاً لوجه. وستتيح لنا إضافة مكتب فعلي في المنطقة، إلى جانب فريق محلي، فرصة لقضاء المزيد من الوقت مع عملائنا وبناء علاقات وثيقة معهم».

وتعدّ دبي إحدى أفضل الوجهات لعقد الاجتماعات والفعاليات في الإمارات، وقد احتلّت المركز الثاني في العالم بين المدن من حيث عدد الفنادق من فئة الخمس نجوم. ومع اقتراب معرض إكسبو العالمي 2020، تستعد المنطقة لتحقيق نمو هائل في قطاعي السياحة والضيافة، مما يتيح توفير المزيد من الفرص لاجتذاب رحلات سفر المجموعات والشركات نحو هذه المنطقة.

من جهته، قال بهارت مالهوترا، نائب الرئيس الأول لشؤون المبيعات في «سي فنت»: تعتبر الإمارات فعلياً قوة لا يستهان بها في عالم الضيافة والفعاليات.