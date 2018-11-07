«آر إس إيه تالك» تفتتح منشأة تخزين بدبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة آر إس إيه تالك، المشروع المشترك بين آر إس إيه جلوبال، مزود الخدمات اللوجستية كطرف ثالث ومجموعة ألفريد تالك للخدمات اللوجستية الألمانية، توسيع محفظة خدماتها للعملاء في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك مع استكمال وافتتاح منشأتها الجديدة لتخزين البضائع الخطرة.

وتأتي الخطوة في إطار عملية منهجية لتوسيع محطة الحاويات في المنطقة الحرة في جبل علي، وبالتالي إنشاء المركز الوحيد والمتكامل للخدمات اللوجستية الكيماوية الفريدة من نوعها في المنطقة لتخزين وتنظيف وتعبئة البضائع الخطرة من جميع الفئات تقريباً، وذلك بما ينسجم مع الهدف الأساسي للشركة بتحديد معايير رفيعة المستوى تواكب تطلعات العملاء والحفاظ عليها.

وتتيح عملية التوسع توفير خدمات تخزين وتنظيف وصيانة الحاويات إضافة إلى ورش عمل متخصصة في موقعٍ واحد، وبالتالي إنشاء وجهة شاملة لسلسلة إمدادات المواد الكيماوية السائلة في الإمارات والمنطقة.

تركيب

ومع اكتمال إنشاء المستودع، ستنطلق أعمال التركيب في محطة تعبئة لنقل المواد الكيماوية من فئات الخطر المختلفة إلى براميل وحاويات الشوائب المتوسطة. وتدير آر إس إيه تالك محطة لتنظيف الحاويات كمحطة خاصة للحاويات في دبي. كما تم تجهيز ورشة العمل الملحقة للتعامل مع أعمال الصيانة المعقدة.