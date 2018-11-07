«الفطيم» تويوتا تطلق حملة ترويجية

المصدر: دبي - البيان

تحتفي الفطيم تويوتا بقرب قدوم العام الجديد في وقت مبكر مع طرح الحملة الترويجية «احتفل بـ 2019 الآن»، حيث تدعو العملاء من خلال هذه الحملة المميزة للاحتفال بالعام الجديد عبر عروض خاصة على طرازات مختارة من السيارات الرياضية متعددة الأغراض من تويوتا للعام 2019، إضافة إلى عقد صيانة لمدة أربع سنوات، أو 80.000 كلم مجاناً.

وتشمل الحملة لاند كروزر GXR بمحرك 5.7 لترات، أو VXR بمحرك سعة 5.7 لترات، أو إصدار لاند كروزر جراند تورينج الذي تم طرحه حديثاً. كما تشمل برادو 2019، ومركبة فورتشنر 2019. وقال سعود عباسي، مدير الإدارة العامة للفطيم تويوتا: من خلال هذه الحملة الترويجية نوجّه الدعوة لعملائنا لاستقبال العام 2019 بإطلالة عصرية أنيقة والاستفادة من هذه العروض الخاصة على قائمة مركباتنا.