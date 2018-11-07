«كابارول» تفتتح معرضاً جديداً في الشارقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «كابارول للدهانات» ومقرها دبي، عن افتتاح صالة عرض جديدة على شارع الملك فيصل في الشارقة، التي تشكل علامة فارقة في مسيرة التطور والنمو الذي تشهده الشركة في الإمارات.

تضم الصالة مجموعة واسعة من الدهانات والألوان المبتكرة التي تتيح لمصممي الديكور والخبراء وأصحاب المنازل معاينة نماذج لمختلف منتجات الشركة واختيار الدهانات الأحدث والأكثر استدامة لمشروعاتهم.

وحرصت «كابارول» على أن يعكس تصميم الصالة الجديدة جذور العلامة الألمانية من خلال استعراض تشكيلة المنتجات التقليدية والعصرية معاً.

وقال مارتن روسوتشا، المدير العام لكابارول: «نفخر بالإعلان عن افتتاح معرض كابارول الجديد لدينا في الشارقة. ومن شأن هذا الاستثمار أن يمكننا من استعراض منتجاتنا أمام العملاء، فضلاً عن تزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها».