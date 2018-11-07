«اكتشف رأس الخيمة» في سوق السفر بلندن

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أطلقت «هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة» حملتها الترويجية الجديدة تحت شعار «اكتشف رأس الخيمة»، أمس، في إطار مشاركتها بفعاليات معرض سوق السفر العالمي الذي استضافته لندن. وتأتي الحملة العالمية الجديدة في إطار سعي الهيئة إلى اغتنام الاهتمام المتزايد بين الزوار القادمين من المملكة المتحدة وغيرها من الأسواق الدولية عبر تسليط الضوء على ما تزخر به الإمارة من معالم متميزة وخيارات متنوعة في مجال سياحة المغامرات.

وأوضح هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن الحملة العالمية الجديدة التي تجسد أهمية سياحة المغامرات وثقافة الاستكشاف بالنسبة للإمارة، تستعرض كل الأنشطة المتوفرة مثل تسلق الجبال والمسارات الانزلاقية، والشواطئ الخلابة، وفرص التفاعل مع المجتمعات والمحلية، والتعرف إلى أنماط الحياة الريفية والثقافات العريقة.

وأضاف: تتمتع رأس الخيمة بشريط ساحلي ساحر يمتد على طول 64 كيلومتراً، وتضم العديد من القلاع والحصون التاريخية والجبال الخلابة والصحاري ذات الرمال الذهبية، إضافة إلى عدد من أكثر المناظر الطبيعية سحراً وتنوعاً على مستوى المنطقة، وتقع على مسافة 45 دقيقة بالسيارة عن مطار دبي الدولي.