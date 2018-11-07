اهتمام من «دلتا إيرلاينز» و«إيزي جت» بشراء «أليتاليا»

المصدر: دبي - سيد صالح

تلقت الخطوط الجوية الإيطالية «أليتاليا» عروض شراء من «دلتا إيرلاينز» الأميركية و«إيزي جت» البريطانية الخاصة للرحلات الجوية منخفضة التكاليف، وذلك في إطار مساعي الحكومة الإيطالية لبيع ناقلتها الوطنية التي تعاني من الإفلاس.

وبحسب موقع «ترانسبورت ويكلي» الشبكي، فقد تقدمت «إيزي جت» بخطاب نوايا مُعَدل تؤكد فيه اهتمامها بشراء «أليتاليا»، كما تقدمت «دلتا إيرلاينز» أيضاً بعرض لشراء الناقلة.

وأضاف الموقع أن «فيروفي ديلو ستيتو»، وهي هيئة السكك الحديدية الوطنية في إيطاليا، قد تقدمت أيضاً بعرض لشراء «أليتاليا»، كمستثمر استراتيجي. وذكر الموقع أن تعدد العروض المقدمة لشراء «أليتاليا» يزيد احتمالات خضوع الناقلة لملكية مشتركة.