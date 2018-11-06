«المغامرات العربية» توقع اتفاقية مع شركة إيطالية

المصدر: دبي- أشرف رفيق

وقعت شركة المغامرات العربية بدبي، اتفاقية شراكة مع شركة إتش تي إم إس الإيطالية الدولية، إحدى أكبر شركات ترويج المبيعات العامة في إيطاليا.

وسوف تقوم الشركة الإيطالية حسب الاتفاقية بالترويج وبيع خدمات شركة المغامرات العربية في السوق الإيطالية.

وتعد شركة المغامرات العربية من الشركات الرائدة في الإمارات في تنسيق الرحلات وتنظيم الاجتماعات والمساعدة في خدمات المطار وحجز الفنادق وترتيب الجولات السياحية وإدارة المناسبات والحصول على تأشيرات الزيارة السياحية.

وقال ماركو انوسينتي رئيس تنفيذي شركة إتش تي إم إس الإيطالية، إنهم سعداء بالاتفاق مع شركة المغامرات العربية التي تعمل في إحدى الأسواق المفضلة لعملائنا.