بنك أبوظبي الأول يسهم في قرض لشركة كهرباء إندونيسية

المصدر: دبي - البيان

أسهم بنك أبوظبي الأول في قرض مجمع لشركة كهرباء «بي إل إن» الإندونيسية الحكومية، وبلغت القيمة الإجمالية للقرض 1.62 مليار دولار.

وقالت شبكة نيوز واير الإخبارية إن إسهام بنك أبوظبي الأول، فرع سنغافورة، بلغ 150 مليون دولار، من أجل إنشاء محطة طاقة بقوة 35 ألف ميغاوات.

وقّعت الشركة الإندونيسية اتفاقية القرض المجمع يوم 25 أكتوبر الماضي مع 20 مصرفاً عالمياً، منها أبوظبي الأول.

ويعد القرض المقيم في غالبيته بالدولار أول لجوء للشركة الإندونيسية للتمويل العالمي، ما يشير إلى ثقة مجتمع المال الدولي في الشركة، حسب ما جاء في نيوز واير.